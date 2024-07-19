У Львові невідомий стріляв у Ірину Фаріон, вона у важкому стані

Мовознавиця жива, але в тяжкому стані.

На ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. У неї стріляв невідомий.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"У Ірину Фаріон стріляли у Львові. Вона жива, але в тяжкому стані. Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника", – заявив Зінкевич.

Нападнику років 20-25.

Фаріон забрала карета швидкої медичної допомоги. За даними журналістки Марти Оліярник їй вистрілили у скроню.

ZAXID.NET з посиланням на джерела пише, що Фаріон привезли до лікарні близько 20:00, у неї вогнепальне поранененя в голову.

"На момент поступлення її стан був вкрай важкий. Пацієнтці надається невідкладна допомога", - йдеться у повідомленні.

У поліції Львівської області також підтвердили інформацію про постріли.

"О 19:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови", – ідеться в повідомленні поліції.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця.

Зазначається, що за цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Стрілку загрожує до 15-ти років увʼязнення.

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона мовознавиця – професорка Національного університету "Львівська політехніка", політикиня – членкиня політради ВО "Свобода", народна депутатка України VII скликання (2012 – 2014 року), двічі була депутаткою Львівської облради від ВО "Свобода".