У Львові після святкування весілля 18 людей потрапили до лікарні з отруєнням

У Львові після святкування весілля госпіталізували вісімнадцятьох людей, троє з них діти.

"До лікарні загалом звернулось двадцять людей, вісімнадцять з них госпіталізували. Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція. Усі госпіталізовані скаржились на нудоту та біль у животі", - розповіла епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, повідомляє "Громадське".

Наразі стан пацієнтів середньої тяжкості. Усі потерпілі святкували весілля у ресторані "Червона Рута", який знаходиться на вул. Хуторівка, 26.

За фактом отруєння поліція відкрила кримінальне провадження, за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею - обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 20 осіб із військової частини, що дислокується у Василькові, перебували під наглядом лікарів Головного військового клінічного госпіталю через проблеми з травною системою.