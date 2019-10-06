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У Львові після святкування весілля 18 людей потрапили до лікарні з отруєнням

Усі потерпілі святкували весілля у ресторані "Червона Рута"
У Львові після святкування весілля госпіталізували вісімнадцятьох людей, троє з них діти.
У Львові після святкування весілля 18 людей потрапили до лікарні з отруєнням Фото: gettyimages.com

"До лікарні загалом звернулось двадцять людей, вісімнадцять з них госпіталізували. Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція. Усі госпіталізовані скаржились на нудоту та біль у животі", - розповіла епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, повідомляє "Громадське".

Наразі стан пацієнтів середньої тяжкості. Усі потерпілі святкували весілля у ресторані "Червона Рута", який знаходиться на вул. Хуторівка, 26.

За фактом отруєння поліція відкрила кримінальне провадження, за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею - обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 20 осіб із військової частини, що дислокується у Василькові, перебували під наглядом лікарів Головного військового клінічного госпіталю через проблеми з травною системою.

Додамо, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що курсантів харківського Національного університету Повітряних Сил годували стравами, в яких перевірка виявила тарганів і хробаків.

 

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10 06 2019 17:17
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