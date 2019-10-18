CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові водій автомобіля FIAT Doblo проігнорував знаки, рушив по закритій для ремонту вулиці і заїхав на залиту свіжим бетоном ділянку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові п'яний водій Fiat застряг у свіжому бетоні
Чоловік проігнорував знаки і поїхав по закритій на ремонт вулиці
Фото: zaxid.net
Як з'ясувалося, 53-річний чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, але пройти перевірку відмовився. Крім того, він не мав страховки, а також документів на реєстрацію автомобіля, передає LB.ua.
Щоб витягнути машину з бетону, знадобилося кілька годин.
Раніше увечері 17 жовтня в Дніпрі на вул. Набережній Заводській обстріляли автомобіль Mercedes, його водій 1992 року народження загинув на місці від отриманого вогнепального поранення.
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