У Львові розпочнуть тестувати 5G

Мережу почнуть розгортати з окремих локацій, а не всього міста.

Перше місто, де почнеться тестування мережі 5G, стане Львів.

В разі, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу.

Про це йдеться в статті Економічної правди.

Після повідомлень щодо початку тестування 5G у пілотному режимі, декілька співрозмовників сказали, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів.

У випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ та Одесу.

Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не на все місто.

"Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", – сказав телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.

Ще чотири року тому в Україні почали роботу над вивільненням частот для 5G.