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У Львові у дитячому садку отруїлися 10 вихованців ясельної групи

Після отруєння у дитсадку було проведено дезінфекцію
У дитячому садку №153, розташованому на вулиці Науковій у Львові, отруїлися 10 вихованців ясельної групи.
У Львові у дитячому садку отруїлися 10 вихованців ясельної групи Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє ZAXID.NET, на це поскаржилася у Facebook мати одного з дітей.

Пізніше інформацію про масове отруєння підтвердила і завідувачка дитсадка Юлія Кукуріка.

За її словами, у постраждалих дітей було зафіксовано нудоту, а у деяких випадках і температуру.

"Так, дійсно. У четвер-п'ятницю захворіли діти ясельної групи. Зараз дев'ять дітей лікуються вдома, ще одна дитина перебуває в інфекційній лікарні. Поки ще немає результатів лабораторних досліджень. Так що поки причина ще невідома", - розповіла вона.

Кукуріка також додала, що після отруєння у дитсадку було проведено дезінфекцію.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року у Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 "Райдуга" захворіли вже 56 осіб, з них 44 - діти.

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28 01 2019 14:35
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