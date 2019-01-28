У Львові у дитячому садку отруїлися 10 вихованців ясельної групи
Як повідомляє ZAXID.NET, на це поскаржилася у Facebook мати одного з дітей.
Пізніше інформацію про масове отруєння підтвердила і завідувачка дитсадка Юлія Кукуріка.
За її словами, у постраждалих дітей було зафіксовано нудоту, а у деяких випадках і температуру.
"Так, дійсно. У четвер-п'ятницю захворіли діти ясельної групи. Зараз дев'ять дітей лікуються вдома, ще одна дитина перебуває в інфекційній лікарні. Поки ще немає результатів лабораторних досліджень. Так що поки причина ще невідома", - розповіла вона.
Кукуріка також додала, що після отруєння у дитсадку було проведено дезінфекцію.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року у Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 "Райдуга" захворіли вже 56 осіб, з них 44 - діти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз