У Львові відкрили почесне консульство Ісландії

Амбасада стане центром ісландсько-українського партнерства.

Почесне консульство Ісландії запрацювало у Львові, його очолив екс посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Про це начальник Львівської ОВА Максим Козицький написав в Тelegram-каналі.

"У Львові запрацювало Почесне консульство Ісландії. Воно охопить Львівщину, Волинь, Тернопільщину та Рівненщину. Про це під час нашої зустрічі повідомили Надзвичайний і Повноважний Посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон та новопризначений Почесний консул Ісландії у Львові Андрій Дещиця", - йдеться у пості.

Начальник ОВА додав, що Львів таким чином стає центром ісландсько-українського партнерства на заході України, що передбачає спільні проєкти, зокрема у сфері відбудови, освіти, культури, інновацій та медицини.

Також Крозицький привітав Андрія Дещицю з призначенням і висловив подяку уряду та народові Ісландії за дуже відчутну підтримку нашої держави: понад 5,5 мільярдів ісландських крон – на гуманітарну, економічну та оборонну підтримку України у 2022–2023 роках.

Також ще майже 30 мільйонів доларів – щороку до 2028-го, згідно з двосторонньою угодою, яку підписали наші лідери… 2 мільйона євро на закупівлю боєприпасів у межах Чеської ініціативи.