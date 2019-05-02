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У Львові жінка нацькувала собаку на поліцейських, які прибули за її викликом

Заявниця посварилася зі знайомим і викликала поліцію, але потім передумала
У Львові жінка посварилася зі своїм знайомим і заявила на нього в поліцію. Однак коли на місце приїхали патрульні, жінка передумала і нацькувала на них собаку.
У Львові жінка нацькувала собаку на поліцейських, які прибули за її викликом Фото: facebook.com/lvivpolice

"Екіпаж патрульних отримав повідомлення про зґвалтування. Заявниця розповіла, що її побили і зґвалтували в квартирі на вулиці Куліша. Після цього зв'язок з нею урвався. Патрульні негайно вирушили на місце події і почали обходити всі квартири в будинку. На третьому поверсі вони побачили жінку, яка дивилася у вікно. Під час спілкування вона повідомила, що нічого не чула, але поводилася підозріло і схвильовано. Патрульні запідозрили, що це може бути заявниця і на неї тисне хтось у квартирі, щоб вона мовчала. Її попросили відчинити двері, щоб офіцери могли переконатися, що її життю нічого не загрожує", - повідомляє прес-служба поліції Львівської області у Facebook.

Увійшовши у квартиру, правоохоронці почули, що хтось ховається в шафі. Там виявили чоловіка.

Інспектори пошукали його в базі і з'ясували, що 28-річний громадянин перебуває в розшуку за заявою Луцького відділу поліції через підозру в крадіжці. Патрульні повідомили, що чоловіка затримали і доставили у відділення.

Після цього жінка віддала собаці, яка була у квартирі, команду "фас". Тварина накинулася на поліцейського і вкусила його за ногу. Його напарник схопив собаку за нашийник і закрив у коридорі.

Поліцейські зажадали надіти на собаку намордник, інакше вони застосують зброю. На місце викликали слідчих.

Жінка від написання заяви про зґвалтування відмовилася. Вона розповіла, що у неї виник конфлікт із затриманим і тому зателефонувала на "102". На неї склали постанову за ст.183 КУпАП (свідомо неправдивий виклик). Крім того, тепер їй також загрожує кримінальна відповідальність за інцидент із собакою.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 60-річну жінку засудили за жорстоке поводження з тваринами.

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05 02 2019 14:33
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