У Липецькій області рф загорілася електропідстанція, росіяни заявили про атаку дронів
У ніч проти 13 травня безпілотники атакували Липецьку область рф. В результаті здійнялася пожежа на електропідстанції.
Про це повідомили представники місцевої влади та пропагандистські Telegram-канали.
Інцидент відбувся близько 04:00 за київським часом.
Губернатор області Ігор Артамонов написав у Telegram, що на території Становлянського округу було нібито збито безпілотник, уламки якого впали на території електропідстанції.
Крім того, пропагандисти опублікували відео, на якому видно, як кілька безпілотників влучають в об'єкт.