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У липні Міноборони кодифікувало пів сотні нових боєприпасів

06 серпня 2025, 16:53
У липні Міноборони кодифікувало пів сотні нових боєприпасів
Фото: Міноборони
Серед допущених до експлуатації переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси
Упродовж липня Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ 50 нових боєприпасів вітчизняного виробництва. 
 
Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
 
Серед допущених до експлуатації переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.
 
За 7 місяців 2025 року Міноборони кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів. 
міноборонивійна в Україніросія окупанти

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