У липні Міноборони кодифікувало пів сотні нових боєприпасів

Серед допущених до експлуатації переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси

Упродовж липня Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ 50 нових боєприпасів вітчизняного виробництва.

Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Серед допущених до експлуатації переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

За 7 місяців 2025 року Міноборони кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів.