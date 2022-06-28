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У липні на АЗС зникнуть обмеження пального "в одні руки"

Однак, влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх
Завдяки нарощуванню поставок пального на українські автозаправні станції у липні для автомобілістів зникнуть обмеження обсягу купівлі пального за один візит.
У липні на АЗС зникнуть обмеження пального "в одні руки" Фото: Companion.ua

Про це заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус у ході брифінгу в Медіацентрі Україні.

За його словами, у червні з європейського на український ринок зайшло понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів, з яких 400 тисяч тонн – дизелю і 200 тисяч – бензину та скрапленого газу. Він констатує, що ситуація на АЗС стабілізується. Хоча у центрі та на сході країни поки наявний певний дефіцит, але на заході черги на заправках відсутні. 

"У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак, влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх", – заявив Герус. 

Він додав, що план Росії щодо створення в Україні масштабної кризи не реалізувався і вже не буде реалізовано: "У нас напрацьований план поставок та логістика з різних європейських країн". 

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28 06 2022 16:00
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