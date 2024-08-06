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У липні Сили оборони застосували більше дронів, ніж росіяни– Зеленський

06 серпня 2024, 20:31
У липні Сили оборони застосували більше дронів, ніж росіяни– Зеленський
"На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, і буде загалом по року більше", - обіцяє Президент.
У липні українські військові застосували більше дронів, ніж росіяни.
 
Про це у вечірньому відеозверненні 6 серпня повідомив Володимир Зеленський.
 
"Наші українські Сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів. Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно", - сказав глава держави.
 
Президент зазначив, що на Ставці у вівторок доповідали Мінстратегпром і Мінцифри про виробництво і фінансування дронів. 
 
"На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але і з партнерами – щоб вони вкладались у наше виробництво дронів", - сказав Зеленський.

 

дронивійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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