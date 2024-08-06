У липні Сили оборони застосували більше дронів, ніж росіяни– Зеленський

У липні українські військові застосували більше дронів, ніж росіяни.

"Наші українські Сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів. Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що на Ставці у вівторок доповідали Мінстратегпром і Мінцифри про виробництво і фінансування дронів.

"На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але і з партнерами – щоб вони вкладались у наше виробництво дронів", - сказав Зеленський.