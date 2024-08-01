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ПОЛІТИКА

У липні Україна запустила більше ударних безпілотників, ніж росія – Forbes

01 серпня 2024, 16:36
У липні Україна запустила більше ударних безпілотників, ніж росія – Forbes
image: afp
Завдяки цьому Україна, можливо, отримує перевагу в стратегічній війні дальніх ударів безпілотників.

Україна у липні 2024 року запустила майже на сотню більше ударних дронів, ніж російська федерація.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що у липні росія запустила по території України 426 безпілотників по типу "Шахед". За той самий період Україна завдала удару у відповідь, застосувавши понад 520 безпілотників.

Зазначається, що українські дрони завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об'єктам рф, адже в окупантів слабший захист. Завдяки цьому Україна, можливо, отримує перевагу в стратегічній війні дальніх ударів безпілотників.

Окрім цього зазначається, що у перші місяці повномасштабного рф використала більшість своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності. Попри те, що з того часу їх виробництво зросло, рф ймовірно випускає ракети приблизно з тією ж швидкістю, з якою вони виробляються - близько 120 ракет на місяць. Однак більша частина російської ударної сили далекого радіусу дії зараз знаходиться у формі безпілотників.

Основною зброєю рф є розроблені в Ірані безпілотники серії "Шахед", відомі в росії як "Герань", які легко виробляти і коштують лише 20 000 доларів, порівняно з мільйоном і більше доларів за ракету.

Останнім часом росія стикається з численними атаками дронів, які спричиняють значні пошкодження інфраструктури. Дрони використовуються для цільових атак на військові об'єкти, склади, а також інші стратегічно важливі місця.

У деяких випадках вони спричиняють пожежі, вибухи та інші руйнування. Це створює значний тиск на російську систему протиповітряної оборони та змушує російську владу переглядати підходи до захисту своїх об'єктів.

Днями з'явилась інформація щодо того, що росія почала використовувати два нових види безпілотних літальних апаратів. Нові дрони було виготовлено з пінопласту та фанери. Окрім цього вони оснащені камерою і SIM-карткою українського мобільного оператора. Це дозволяє передавати дані і зображення російським військовим.

Водночас в Україні останнім часом також збільшили виробництво дронів вітчизняного виробництва. Зокрема, українські розвідники вже завдавали ударів по військових об'єктах на території росії за допомогою своїх дронів.

безпілотникивійна в Україні

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