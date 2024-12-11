У листопаді росія вбила щонайменше 165 українців, серед них – 8 дітей – Лубінець

Внаслідок російського терору 887 українців отримали поранення

У листопаді через російські обстріли в Україні загинули щонайменше 165 цивільних осіб і 887 – отримали поранення. З них 8 дітей загинули і 57 – отримали поранення.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець з посиланням на статистику Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули 12 340 цивільних. Ще 27 836 – отримали різного роду поранення.

За інформацією Моніторингової місії ООН, кількість втрат у листопаді 2024 року стала значно більшою, ніж у листопаді 2023 року (113 загиблих, 363 поранених).