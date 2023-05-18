У Литві під час військових навчань вперше задіяли підрозділ із комплексами NASAMS

У командуванні назвали ЗРК NASAMS однією з найефективніших систем протиповітряної оборони середньої дальності.

У Литві у польових тактичних навчаннях "Залізний вовк", які відбуваються з 8 по 20 травня, вперше взяв участь підрозділ, на озброєнні якого є комплекси протиповітряної оборони NASAMS.

Про це поінформувало командування Збройних сил Литви, повідомляє "Європейська правда".

"Батальйон протиповітряної оборони, оснащений передовими системами NASAMS, разом із союзниками по НАТО бере участь у навчаннях "Залізний вовк", які відбуваються другий тиждень, під час яких відпрацьовуватиме свої дії на полі бою", – йдеться в повідомленні.

У командуванні назвали ЗРК NASAMS однією з найефективніших систем протиповітряної оборони середньої дальності, основними завданнями якої є підтримка і захист районів, стратегічних об'єктів і маневрених підрозділів від повітряних атак. Вони призначені для знищення різних типів ворожих літаків, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів.