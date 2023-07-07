У Литві попередили про небезпеку поїздок до білорусі
Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.
Про це розповіла представниця департаменту Литви Аурелія Верніцкайте, інформує Delfi.
"білоруська розвідка поводиться агресивно на кордоні, на КПП опитує громадян Литви, які їдуть до білорусі", – сказала Верніцкайте.
За її словами, потенційною мішенню білоруської розвідки може стати кожен, хто в’їжджає на територію білорусі.
Вона розповіла, що на кордоні у людей на перевірку беруть телефони, комп'ютери, перевіряють контакти, фотографії та дані про останні поїздки.
У відомстві закликали литовців не їздити до росії та білорусі.