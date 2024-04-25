У Литві пропонують продовжити на рік обмеження для росіян і білорусів

Уряд країни підтримав продовження санкцій до 2 травня 2025 року, але відповідний документ ще має підписати президент.

Уряд Литви запропонував продовжити обмежувальні заходи для росіян і білорусів ще на рік, до 2 травня 2025 року. Зокрема, йдеться про отримання віз, посвідок, придбання нерухомості тощо.

Про це йдеться у повідомленні LRT.

Як зазначає видання, уряд запропонував продовжити санкції, оскільки "почата росією проти України 24 лютого 2022 року, триває, і причини, через які минулого року ухвалили цей закон, нікуди не зникли".

Відповідно до закону, ухваленого минулого року, росіяни та білоруси обмежені в можливості отримати литовські візи та електронний статус резидента, можливість громадян росії приїхати до Литви та придбати нерухомість додатково ускладнена, а їхні заявки на дозвіл на проживання в Литві також тимчасово не приймаються.

Документ, схвалений урядом, ще має підписати президент Гітанас Науседа. Торік він ветував такий закон через різні санкції проти громадян росії та білорусі, але Сейм відхилив це вето.

Наразі посвідки на проживання в Литві мають 62 тисячі осіб. З них 884 громадянини білорусі та 15 тис 678 громадян росії.

Видача віз литовським МЗС наразі обмежена як для громадян росії, так і для білорусів. Виняток становлять члени сімей громадян Литви або інших країн Європейського союзу, члени екіпажів міжнародних вантажних і пасажирських транспортних суден, гуманітарні гості та члени їхніх сімей.