У Литві розповіли, коли Україна отримає мільйон боєприпасів від ЄС

Це може статися до червня.

Литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс розповів, що Україна, ймовірно, не отримає мільйон боєприпасів від Європейського Союзу до березня.

Про це Пятрас Ауштрявічюс сказав для Delfi.

Ауштрявічюс наголосив, що наразі Україні передали менше половини обіцяних до березня боєприпасів.

"Було сказано, що буде мільйон до березня-квітня. На сьогоднішній день, більше ніж 400 тисяч відправлено, або по дорозі в Україну. Залишається трохи більше, ніж половина", — розповів він.

Політик сподівається, що до червня Київ отримає мільйон боєприпасів. За його словами, можливе запізнення на три-чотири місяці, але найголовніше, щоб це тривало й надалі.

Ауштрявічюс зазначив, що Заходу потрібно нарощувати виробництво боєприпасів.

"Цей мільйон — це не останнє, що треба Україні. Нам це треба розуміти, тому оборонна промисловість і на Заході, і в Європі має розвиватися, зокрема і в Литві. Я думаю, що ми не зробили все, що могли зробити. І треба думати, як практично ці проєкти розвивати", — додав литовський депутат Європарламенту.