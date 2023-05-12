Матеріали:
Теми:

У Литві слідом за Польщею запропонували перейменувати Калінінград і область

12 травня 2023, 16:23
У Литві слідом за Польщею запропонували перейменувати Калінінград і область
Фото: polska-kaliningrad.ru
На думку депутатів Сейму, в умовах війни в Україні необхідно переглянути назви, відмовитися від використання чужих для литовської мови назв.

Два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс

Про це пише видання Kauno Diena.

Депутати-консерватори Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене вважають, що нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.

"Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були перейменовані на його честь. Одне з них – тоді Кенісберг, нині Калінінград – зберегло цю назву досі", - акцентували політики.

"Давно пора відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати чужомовними термінами нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові", – сказав Семешка.

Нещодавно Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

Литваперейменуваннявійна в Україніросія окупантиКалінінград

Останні матеріали

Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 12 травня 2023, 16:58
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Політика
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Переклад iPress – 12 травня 2023, 12:04
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Політика
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Переклад iPress – 12 травня 2023, 10:07
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Політика
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 13:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється