У Литві слідом за Польщею запропонували перейменувати Калінінград і область
Два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс
Про це пише видання Kauno Diena.
Депутати-консерватори Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене вважають, що нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.
"Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були перейменовані на його честь. Одне з них – тоді Кенісберг, нині Калінінград – зберегло цю назву досі", - акцентували політики.
"Давно пора відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати чужомовними термінами нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові", – сказав Семешка.
Нещодавно Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.