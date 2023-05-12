У Литві слідом за Польщею запропонували перейменувати Калінінград і область

На думку депутатів Сейму, в умовах війни в Україні необхідно переглянути назви, відмовитися від використання чужих для литовської мови назв.

Два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс



Про це пише видання Kauno Diena.

Депутати-консерватори Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене вважають, що нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.



"Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були перейменовані на його честь. Одне з них – тоді Кенісберг, нині Калінінград – зберегло цю назву досі", - акцентували політики.

"Давно пора відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати чужомовними термінами нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові", – сказав Семешка.



Нещодавно Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.