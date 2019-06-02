У Литві створили додаток для знайомств з тваринами з притулку

У Литві розробили мобільний додаток GetPet, за допомогою якого тварин з притулків можна запрошувати на прогулянку або забирати додому.

"Це схоже на Tinder, але з собаками. Можна домовитись про зустріч з собакою", - зазначив один з творців додатка Вайдас Гецевічюс, повідомляє AP.

Як і Tinder, GetPet показує профілі собак. Прокрутка вниз показує більше інформації про цуценя. Якщо користувача зацікавив профіль, слід провести вправо. Якщо собака не підходить - вліво. Відмінністю від Tinder є те, що собаки не можуть обирати собі людей.



Фото: AP

GetPet запустили минулого місяця і тепер щодня до нього долучаються сотні нових користувачів. Наразі у додатку є лише профілі собак, але надалі планують додати кішок та інших улюбленців.

Засновниця притулку Ілона Реклайтіте сказала, що дуже рада інноваційному підходу до старої проблеми.

"Я вітаю цю нову програму, оскільки вона дає нам більше шансів знайти нових власників домашніх тварин і новий будинок, а це означає, що ми можемо допомогти іншим собакам, які ще залишаються на вулицях. У нас зараз 140 собак. Бувало, ми віддавали одну або дві з них щодня, але тепер ми отримуємо набагато більше дзвінків і люди приходять частіше", - зазначила Реклайтіте.

Також, Велика Британія заборонила сторонні продажі цуценят і кошенят, щоб захистити тварин від експлуатації. Новий закон допоможе розправитися з "фермами для цуценят".