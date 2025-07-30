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У Литві третю добу шукають "Шахед", що залетів з білорусі

30 липня 2025, 11:18
У Литві третю добу шукають
До операції залучені вертольоти, військова поліція та сапери.

Литовські військові вже третю добу ведуть пошуки безпілотника, який, ймовірно, порушив повітряний простір країни з боку білорусі.

Про це повідомляє національний мовник LRT.

Речниця литовської армії Індре Пілкаускайте заявила, що 30 липня пошукові роботи відновили зранку. Напередодні операція зосереджувалась у районі приблизно за 20 км на північ від Каунаса.

До пошуків залучені військовий вертоліт, військова поліція, сапери, а також місцеві жителі — опитано вже понад 100 осіб.

"Оперативна група та сапери перебувають у повній готовності, щоби за потреби ізолювати та знешкодити об’єкт. Роботи тривають із тими ж ресурсами і продовжаться, поки дрон не буде виявлено", - сказала речниця.

Інцидент стався 28 липня: жителі литовського прикордоння повідомили поліцію про звук і політ об’єкта, схожого на дрон. Один зі свідків зафільмував пристрій, який, за попередніми ознаками, нагадує дрон-камікадзе типу "Шахед".

Після події стало відомо, що Литва збирається посилити ППО через інцидент із російським дроном.

 

війнаЛитвашахед

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