У Литві відновили кабель зв’язку зі Швецією через Балтійське море

Литовський підрозділ шведської телекомунікаційної компанії Telia Lietuva відремонтував кабель зв'язку між Литвою та Швецією в Балтійському морі. Його було пошкоджено близько двох тижнів тому.

Як заявили представники компанії, трафік через Балтійське море був успішно відновлений. Там також зауважили, що на цей канал припадала майже третина міжнародного інтернет-трафіку, але громадськість не відчула жодних перебоїв через пошкодження каналу.

"У нас є кілька інтернет-з'єднань в Литві з великим запасом пропускної здатності, тому користувачі можуть бути впевнені, що з'єднання буде працювати навіть за найскладніших обставин", - заявив технічний директор Telia Андрюс Шемешкявічюс.

Нагадаємо, що у Балтійському морі пошкоджено два підводні телекомунікаційні кабелі, зокрема C-Lion1, який з'єднує Гельсінкі та Росток. Причини інциденту розслідуються, але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що пошкодження могли бути навмисними.

Серед підозрюваних – китайське вантажне судно Yi Peng 3 під керівництвом російського капітана. Судно привернуло увагу дивним маршрутом, і його зупинили для перевірки ВМС Данії.

Компанія-оператор кабелю C-Lion1 повідомила про початок ремонту, який триватиме 5–15 днів. Кабель довжиною 1173 км, що діє з 2016 року, забезпечує прямий зв'язок між Фінляндією та Центральною Європою.