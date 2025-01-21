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ПОЛІТИКА

У Литві викрили схему постачання санкційного обладнання до росії

21 січня 2025, 19:42
У Литві викрили схему постачання санкційного обладнання до росії
Фото: news.mail.ru
Слідчі дії проводилися також у Латвії та Естонії у співпраці з місцевими правоохоронними структурами та у координації через Євроюст.

У Литві викрили схему постачання до росії високотехнологічного обладнання, що підпадає під західні санкції. 

Про це повідомляє LRT.

Розслідування розпочали після того, як Департамент держбезпеки отримав інформацію про те, що громадянин росії з тимчасовою посвідкою на проживання у Литві ймовірно налагодив постачання високотехнологічного обладнання особам і компаніям з росії, дотичним до ВПК. 

14 січня 2025 року співробітники Служби з розслідування фінансових злочинів провели обшуки й затримання. Підозри у порушенні санкцій висунули 10 фігурантам справи. Слідчі дії проводилися також у Латвії та Естонії у співпраці з місцевими правоохоронними структурами та у координації через Євроюст.

За даними досудового розслідування, росіянин мав велику мережу бізнес-контактів у росії та почав за їхніми запитами влаштовувати постачання необхідного їм обладнання, що підпадає під санкції ЄС. Постачання обладнання литовського виробництва здійснювалося різним установам, що займаються дослідженнями та розробками для сфери безпеки та військової промисловості.

Для обходу санкцій задіяли типову схему з довгим ланцюжком посередників у третіх країнах, які виступали формальними покупцями товару, а далі обладнання потрапляло до непідсанкційних російських компаній і врешті до реальних покупців, пов’язаних з російським ВПК. 

Затриманого у Литві росіянина залишили під арештом на один місяць, решта підозрюваних отримали м’якші запобіжні заходи, що не передбачають утримання під вартою. 

Литвасанкціі проти росіївійна в Україні

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