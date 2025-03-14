У Литві заговорили про необхідність змін у Конституції

Розмови з'явились на тлі ідеї поширення "ядерної парасольки" Франції на європейських союзників.

У Литві заговорили про зміни до Конституції на тлі "ядерної ініціативи" Макрона.

Про це розповіла глава Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне, повідомляє LRT.

За її словами, у статті 137 Конституції Литви йдеться, що "на території Литовської Республіки не може бути жодної зброї масового знищення та іноземних військових баз".

"Ми вважаємо, що необхідно розглянути можливість внесення змін до статті 137 Конституції Литовської Республіки, якщо наші союзники запропонують реалістичні плани з розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві, а також переглянути інші зобов'язання", - сказала Шакалієне.