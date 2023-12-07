Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Литві закликали Конгрес США схвалити допомогу для України

07 грудня 2023, 15:37
У Литві закликали Конгрес США схвалити допомогу для України
Фото: news.mail.ru
За словами прем'єр-міністра, затримка допомоги США для України є неприємною обставиною.
Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте та міністр оборони Арвідас Анушаускас сподіваються на якнайшвидше ухвалення у Конгресі США пакета допомоги для України.

Про це повідомляє LRT.

"Це проблема, тому що, з одного боку, на рівні риторики про розподіл підтримки не виникає жодних сумнівів: і в Сенаті, і загалом у Палаті представників, у Конгресі є більшість представників, які виступають за підтримку України, але дуже прикро, що це питання - і не лише українське, але й ізраїльське та загалом пакет підтримки, стало заручником внутрішньої політики", - сказала журналістам Шимоніте.

Вона заявила, що не сумнівається, що пакет допомоги буде схвалено, якщо він з'явиться на порядку денному.

"Але це просто не стоїть на порядку денному. Це дуже неприємна обставина, але я все ж вважаю, що ця обставина – не рішення, а просто обставина – і що це рішення рано чи пізно дійде до тих, хто голосує, і тоді голосування, я сподіваюся, буде позитивним", – сказала прем'єрка Литви.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що обговорював це з сенаторами-республіканцями під час візиту до США та почув запевнення, що питання підтримки України буде вирішене до середини грудня.

За його словами, оскільки війна рф в Україні продовжується, питання про підтримку виникає та виникатиме у всіх країнах.

"Так, є багато внутрішніх проблем, але українське питання, війна в Україні та дії росії руйнують міжнародний порядок, і якщо він впаде, то все це коштуватиме у десятки разів дорожче, ніж зараз", – наголосив міністр.

 

Литвадопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Перевірка реальності для путіна. росіяни до біса втомилися від війни – Джулія Девіс
Cуспільство
Перевірка реальності для путіна. росіяни до біса втомилися від війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 09:01
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Політика
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 16:00
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Політика
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 12:21
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється