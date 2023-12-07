У Литві закликали Конгрес США схвалити допомогу для України

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте та міністр оборони Арвідас Анушаускас сподіваються на якнайшвидше ухвалення у Конгресі США пакета допомоги для України.

Про це повідомляє LRT.

"Це проблема, тому що, з одного боку, на рівні риторики про розподіл підтримки не виникає жодних сумнівів: і в Сенаті, і загалом у Палаті представників, у Конгресі є більшість представників, які виступають за підтримку України, але дуже прикро, що це питання - і не лише українське, але й ізраїльське та загалом пакет підтримки, стало заручником внутрішньої політики", - сказала журналістам Шимоніте.

Вона заявила, що не сумнівається, що пакет допомоги буде схвалено, якщо він з'явиться на порядку денному.

"Але це просто не стоїть на порядку денному. Це дуже неприємна обставина, але я все ж вважаю, що ця обставина – не рішення, а просто обставина – і що це рішення рано чи пізно дійде до тих, хто голосує, і тоді голосування, я сподіваюся, буде позитивним", – сказала прем'єрка Литви.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що обговорював це з сенаторами-республіканцями під час візиту до США та почув запевнення, що питання підтримки України буде вирішене до середини грудня.

За його словами, оскільки війна рф в Україні продовжується, питання про підтримку виникає та виникатиме у всіх країнах.

"Так, є багато внутрішніх проблем, але українське питання, війна в Україні та дії росії руйнують міжнародний порядок, і якщо він впаде, то все це коштуватиме у десятки разів дорожче, ніж зараз", – наголосив міністр.