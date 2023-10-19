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У Литві заявили, що ситуація в Ізраїлі не вплине на підтримку України

19 жовтня 2023, 19:07
У Литві заявили, що ситуація в Ізраїлі не вплине на підтримку України
Фото: news.mail.ru
Також прем'єр-міністерка країни підтримала європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Війна Ізраїлю з бойовиками з Хамас не призведе до зменшення допомоги Україні від країн Заходу.

Про це в інтерв'ю DW заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Глава литовського уряду наголосила, що вкрай важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні, яку розпочала росія. Тому країни Заходу мають продовжувати допомогу Україні необхідною зброєю та фінансовими коштами.

Шимоніте висловила впевненість у тому, що Україна зможе розраховувати на подальшу реальну підтримку з боку союзників.

За словами прем'єрки, зараз більшість країн розуміють, що російське вторгнення в Україну, а також військовий конфлікт Ізраїлю та Хамас - це довгострокові проблеми. Тому слід зосередити увагу на проблемах оборони та безпеки.

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