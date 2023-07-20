У Литві збирають кошти на 500 дронів-камікадзе для України

Литва вже не вперше збирає на безпілотники для України.

У Литві стартувала акція "Пісні дронів", метою якої є збір 300 тисяч євро на закупівлю 500 FPV дронів-камікадзе для українських військових. Акція триватиме до 24 серпня.

Про це пише Delfi.

За словами очільника організації "Maži, bet stiprūs" (Малі, але сильні) Раймундаса Алекнавічюса, одним із найвпливовіших чинників російсько-української війни є зростаюче використання безпілотників. Водночас саме FPV дрони набувають більшого значення.

"росія нещодавно закупила тисячі БПЛА, які завдають величезної шкоди українським військовим. Іноді здається, що в окупантів так багато китайських дронів-камікадзе, що вони використовують їх як кулі", - заявив Алекнавічюс.

На зібрані під час акції-підтримки гроші організатори планують закупити 500 FPV дронів-камікадзе TORO, які розробили українські та литовські фахівці. Ці безпілотники вважаються одними з кращих у своєму класі.

"Україна народжується кожного дня, коли вона не вмирає. Тому рій із 500 дронів, які Литва надішле Україні з нагоди Дня незалежності, буде найкращим подарунком, який ми зараз можемо зробити", - підсумував Алекнавічюс.