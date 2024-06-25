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У Люксембурзі почалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС

25 червня 2024, 19:35
У Люксембурзі почалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС
Вона дасть формальний старт переговорам.
У Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
 
Потім відбудеться аналогічна перша Міжурядова конференція щодо вступу Молдови в ЄС, вона запланована на 19:00 за Києвом.
 
Напередодні повідомлялося, що конференція складатиметься з трьох частин: вступна заява Бельгії як країни, що головує в ЄС; заява України; виступи і зауваження держав-членів.
 
На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорів. Також Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС.
 
Делегацію України очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, європейську – очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.
 
Україна ставить за мету стати членом Євросоюзу до 2030 року, хоча наразі невідомо, скільки часу займе переговорний процес.

 

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