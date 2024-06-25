У Люксембурзі почалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС

Вона дасть формальний старт переговорам.

У Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Потім відбудеться аналогічна перша Міжурядова конференція щодо вступу Молдови в ЄС, вона запланована на 19:00 за Києвом.

Напередодні повідомлялося, що конференція складатиметься з трьох частин: вступна заява Бельгії як країни, що головує в ЄС; заява України; виступи і зауваження держав-членів.