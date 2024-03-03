У лютому ЗС рф зазнали рекордних втрат — розвідка Британії

За даними аналітиків, противник обрав тактику масової війни на виснаження. Це дало змогу окупантам посилити тиск на позиції ЗСУ та отримати деякі успіхи на фронті.

Втрати російських окупантів в Україні з кожним днем збільшуються. У лютому було зафіксовано найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявили у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 3 березня.

За даними аналітиків, якщо брати середньодобову кількість російських втрат, враховуючи вбитих і поранених, то в лютому поточного року було поставлено рекорд. Показник становив 984 людини на день.

"Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає прихильність росії до ведення масової війни на виснаження. Хоча це і дорого з точки зору людських життів, отриманий ефект посилив тиск на позиції України на всій лінії фронту", — йдеться в повідомленні британської розвідки.

Окремо аналітики додали, що за 2 роки протистояння російські втрати склали 350 тисяч осіб. Це з урахуванням поранених і загиблих під час бойових дій.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати противника з 24 лютого 2022 до 3 березня 2024 року становили 416 800 осіб. При цьому, дані попередні і продовжують уточнюватися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники в Україні несуть втрати, які в пʼять разів перевищують українські.