У лютому ЗС рф зазнали рекордних втрат — розвідка Британії
Втрати російських окупантів в Україні з кожним днем збільшуються. У лютому було зафіксовано найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення.
Про це заявили у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 3 березня.
За даними аналітиків, якщо брати середньодобову кількість російських втрат, враховуючи вбитих і поранених, то в лютому поточного року було поставлено рекорд. Показник становив 984 людини на день.
"Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає прихильність росії до ведення масової війни на виснаження. Хоча це і дорого з точки зору людських життів, отриманий ефект посилив тиск на позиції України на всій лінії фронту", — йдеться в повідомленні британської розвідки.
Окремо аналітики додали, що за 2 роки протистояння російські втрати склали 350 тисяч осіб. Це з урахуванням поранених і загиблих під час бойових дій.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати противника з 24 лютого 2022 до 3 березня 2024 року становили 416 800 осіб. При цьому, дані попередні і продовжують уточнюватися.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники в Україні несуть втрати, які в пʼять разів перевищують українські.