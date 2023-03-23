У МАГАТЕ передумали створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС

"Ми прекрасно розуміємо, які додаткові труднощі це принесе, особливо в зоні активних бойових дій. Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації – за більш ніж одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це", – заявив Гроссі.

Він зауважив, що в разі створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, дії організації могли б трактувати, як "легітимізацію" присутності військ рф.

За словами Гроссі, тепер МАГАТЕ сконцентрується на безпеці самої станції. Наразі важливо, щоб ЗАЕС не атакували й не використовували її територію для ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається критичною. росіяни замість фахових працівників працевлаштовують туди людей без освіти та стажу. Водночас контракти зі своїми спеціалістами з росатому не продовжують, але й додому їх не відпускають. А днями ще й почали вивозити з навчально-тренувального центру ЗАЕС обладнання.