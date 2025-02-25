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У Макрона і Трампа різне бачення закінчення війни в Україні – Reuters

25 лютого 2025, 09:09
У Макрона і Трампа різне бачення закінчення війни в Україні – Reuters
Фото: EPA
Однак два лідери домовилися про розгортання європейських миротворців, щойно буде досягнута мирна угода.
Президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон показали різкі розбіжності в підході до України, оголивши розкол між США і Європою з приводу спроби Трампа швидко домовитися з рф про припинення вогню.
 
Про це пише Reuters.
 
Так, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом з деяких ключових питань щодо України.
 
Трамп відмовився називати володаря кремля путіна диктатором, а Макрон сказав, що було очевидно, що росія "є агресором".
 
"путін порушив мир", - сказав Макрон.
 
При цьому Трамп висловив бажання якнайшвидше домогтися припинення вогню і сказав, що намагається домовитися про нього між Україною і рф. Він навіть сказав, що поїде в кремль, щоб зустрітися з путіним, щойно буде досягнуто угоди.
 
Макрон, з іншого боку, закликав до більш виваженого підходу, починаючи з перемир'я, а потім мирної угоди, що включає гарантії безпеки. Він зазначив, що Європа не хоче слабкої угоди. Будь-яка мирна угода, сказав він, має бути "оцінена, перевірена і підтверджена".
 
Однак два лідери домовилися про розгортання європейських миротворчих сил, щойно мирна угода буде досягнута.
 
"Вони не перебуватимуть уздовж лінії фронту. Вони не будуть частиною будь-якого конфлікту. Вони будуть там, щоб гарантувати дотримання миру", - сказав Макрон.
 
Трамп сказав, що приймає цю концепцію, як і путін.
 
"Так, він прийме це. Я спеціально поставив йому це запитання. Він не проти цього", - сказав Трамп про позицію путіна щодо миротворчих сил.

 

ТрампМакронвійна в Україніросія окупанти

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