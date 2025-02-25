У Макрона і Трампа різне бачення закінчення війни в Україні – Reuters

Однак два лідери домовилися про розгортання європейських миротворців, щойно буде досягнута мирна угода.

Президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон показали різкі розбіжності в підході до України, оголивши розкол між США і Європою з приводу спроби Трампа швидко домовитися з рф про припинення вогню.

Так, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом з деяких ключових питань щодо України.

Трамп відмовився називати володаря кремля путіна диктатором, а Макрон сказав, що було очевидно, що росія "є агресором".

"путін порушив мир", - сказав Макрон.