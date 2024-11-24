У Малі бойовики розстріляли колону ПВК "Вагнер"

Кілька російських бійців були вбиті, а їхні транспортні засоби спалені

У Малі було вбито щонайменше шість бійців російської ПВК "Вагнер". Відповідальність за напад взяло на себе угруповання JNIM, пов’язане з "Аль-Каїдою".

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що 21 листопада бойовики влаштували засідку у центральній частині Малі та атакували колону ПВК "Вагнер". Кілька бійців були вбиті, а їхні транспортні засоби спалені.

Факт нападу журналістам підтвердив співробітник служби безпеки Малі.