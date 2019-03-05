У Малі ісламістські бойовики влаштували засідку і вбили 18 неозброєних людей

За словами чиновників, тіла перших загиблих були заміновані, але не зрозуміло, наступні шестеро людей загинули через цю вибухівку чи ні.

У центральній частині Малі 18 цивільних мешканців загинули внаслідок засідки ісламістських бойовиків.

Спочатку внаслідок вибуху загинули 12 осіб. Через деякий час їх почали шукати, і ще шестеро людей потрапили в засідку тієї ж групи бойовиків, повідомляє "Громадське".

Атака бойовиків розпочалася з нападу на машину армії Малі, яка перевозила пайки. Авто підірвали, внаслідок чого загинув військовий. Перші 12 людей пішли на місце події, де і потрапили у засідку.

За словами чиновників, тіла перших загиблих були заміновані, але не зрозуміло, наступні шестеро людей загинули через цю вибухівку чи ні.

Нагадаємо, що унаслідок нападу ісламістських бойовиків на півночі Малі загинули щонайменше 8 миротворців ООН, ще понад 10 дістали поранення.