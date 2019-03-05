CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центральній частині Малі 18 цивільних мешканців загинули внаслідок засідки ісламістських бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Малі ісламістські бойовики влаштували засідку і вбили 18 неозброєних людей
За словами чиновників, тіла перших загиблих були заміновані, але не зрозуміло, наступні шестеро людей загинули через цю вибухівку чи ні.
Фото: inoforum.ru
Спочатку внаслідок вибуху загинули 12 осіб. Через деякий час їх почали шукати, і ще шестеро людей потрапили в засідку тієї ж групи бойовиків, повідомляє "Громадське".
Атака бойовиків розпочалася з нападу на машину армії Малі, яка перевозила пайки. Авто підірвали, внаслідок чого загинув військовий. Перші 12 людей пішли на місце події, де і потрапили у засідку.
За словами чиновників, тіла перших загиблих були заміновані, але не зрозуміло, наступні шестеро людей загинули через цю вибухівку чи ні.
Нагадаємо, що унаслідок нападу ісламістських бойовиків на півночі Малі загинули щонайменше 8 миротворців ООН, ще понад 10 дістали поранення.
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03 05 2019 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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