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У Малі ісламістські бойовики влаштували засідку і вбили 18 неозброєних людей

За словами чиновників, тіла перших загиблих були заміновані, але не зрозуміло, наступні шестеро людей загинули через цю вибухівку чи ні.
У центральній частині Малі 18 цивільних мешканців загинули внаслідок засідки ісламістських бойовиків.
У Малі ісламістські бойовики влаштували засідку і вбили 18 неозброєних людей Фото: inoforum.ru

Спочатку внаслідок вибуху загинули 12 осіб. Через деякий час їх почали шукати, і ще шестеро людей потрапили в засідку тієї ж групи бойовиків, повідомляє "Громадське".

Атака бойовиків розпочалася з нападу на машину армії Малі, яка перевозила пайки. Авто підірвали, внаслідок чого загинув військовий. Перші 12 людей пішли на місце події, де і потрапили у засідку.

За словами чиновників, тіла перших загиблих були заміновані, але не зрозуміло, наступні шестеро людей загинули через цю вибухівку чи ні.

Нагадаємо, що унаслідок нападу ісламістських бойовиків на півночі Малі загинули щонайменше 8 миротворців ООН, ще понад 10 дістали поранення.

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03 05 2019 21:58
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