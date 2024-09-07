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У Маріуполі помітили російські вантажівки з аналогічним ЗСУ маркуванням

07 вересня 2024, 14:27
У Маріуполі помітили російські вантажівки з аналогічним ЗСУ маркуванням
Маркування було на вантажівках з особовим складом та БК.
У тимчасово окупованому Маріуполі напередодні помітили військові вантажівки з новим маркуванням, яке аналогічне маркуванню ЗСУ у курській області.
 
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
 
"Вчора в Маріуполі на військових вантажівках, що рухали з території транзитної бази по вул. Таганрогська в Розівський район Запорізької області зафіксовано нанесення маркування у вигляді трикутника з повною аналогію тактичного маркування ЗСУ в Курській операції", - написав він у Telegram.
 
За його словами, маркування було на вантажівках з особовим складом та БК, рухались колоною в сім автівок без відкритого супроводу.
 
"Мета нанесення подібного маркування та його масовість допоки невідомі. Але точно підлягає врахуванню зокрема в районі Вугледару", - зауважив Андрющенко. 

 

МаріупольЗСУвійна в Україніросія окупанти

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