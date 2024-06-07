У Маріуполі росія планує визнати 20 тисяч об'єктів нерухомості безхазяйними

Радник міського голови Маріуполя зауважує, що "нові квартири" окрім іпотеки підуть під розселення людям з Бахмуту, Авдіївки.

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти планують визнати безхазяйними 20 тис. одиниць нерухомості.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначає, що всі приватні будинки, які треба ремонтувати будуть демонтовані, а квартири віддано до розпорядження "ДНР".

"На практиці це означає, що по закінченню державного мародерства розподіл квартир (вкрадених в нас) перейде від Маріуполя до Донецька. А маріупольці – безхатьки так і залишаться без шансу на розселення", – йдеться у повідомленні.

Радник міського голови Маріуполя зауважує, що "нові квартири" окрім іпотеки підуть під розселення людям з Бахмуту, Авдіївки та інших знищених росіянами міст.