У Марокко стався потужний землетрус, загинули сотні людей

В результаті було зруйновано велику кількість будівель, а число жертв склало кілька сотень.

На півночі Африки в Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу магнітудою 6,8 бала.

Про це повідомляють Al-Arabiya та Reuters.

У Геологічній службі США повідомляли, що землетрус у п'ятницю пізно ввечері стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. При цьому Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) говорив, що воно відбулося на глибині 27 км, і спочатку оцінив магнітуду у 7 балів.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни станом на ранок 9 вересня, внаслідок землетрусу у кількох регіонах Марокко загинуло щонайменше 296 людей.

Крім того, доставлені у лікарні 153 постраждалих.

Найближчим до епіцентру підземних поштовхів виявився Марракеш (70 км від Ігіла). Там у районі старого міста, яке є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі.

Зазначається, що внаслідок землетрусу були пошкоджені будівлі та історичні пам'ятки у великих містах.

Місцеве телебачення показало кадри мінарету мечеті з уламками, що лежали на розбитих автомобілях.

Як поінформував місцевий чиновник, більшість смертей громадян сталася у важкодоступних гірських районах.

У цьому районі Марракеша обвалилися багато будинків. На місцях події ведуться роботи з розбору завалів.

Як розповіли в МВС Марокко, найбільше пошкоджень сталося за межами міст і селищ.