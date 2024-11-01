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У майже 20 країнах є високий ризик гострого голоду – аналіз ООН

01 листопада 2024, 14:33
У майже 20 країнах є високий ризик гострого голоду – аналіз ООН
Фото: з відкритих джерел
Найбільше занепокоєння викликали Судан, Південний Судан, Малі, палестинські території та Гаїті.
У найближчі шість місяців гостра нестача продовольства може загостритися в охопленому війною Судані і майже 20 інших країнах і територіях, переважно через конфлікти і насильство.
 
Про це йдеться в аналізі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та Всесвітньої продовольчої програми, пише The Guardian.
 
Аналіз попереджає про продовольчі кризи і ситуації у всьому світу, нестача продовольства, ймовірно, загостриться, з акцентом на можливість гострого голоду.
 
18-місячний конфлікт призвів до голоду в Судані, порушивши продовольчі системи, викликавши переміщення та заблокувавши доступ до гуманітарної допомоги. Екстремальні погодні явища, такі як повені, також відіграли свою роль у погіршенні продовольчої безпеки.
 
Щоб визначити “гарячі точки” голоду в усьому світі, експерти з продовольчої безпеки та аналітики програм провели аналіз ризиків конфліктів, політичного насильства, економічних потрясінь і природних небезпек, а також оцінили поточні або ймовірні збої в сільськогосподарській діяльності, спричинені цими ризиками.
 
Вони виявили 22 гарячі точки голоду, де, за прогнозами, гостра продовольча безпека загостриться в період з листопада 2024 року по травень 2025 року.
 
Найбільше занепокоєння викликали Судан, Південний Судан, Малі, палестинські території та Гаїті, тобто там стикаються з голодом або ризиком голоду, або населення перебуває у стані катастрофи.
 
Люди відчувають надзвичайну нестачу їжі та стикаються з безпрецедентним тривалим голодуванням”, ‒ сказав Цюй Донюй, генеральний директор ФАО.4
 
У звіті йдеться, що посилення війни спричинить подальше масове переміщення та погіршить регіональну гуманітарну кризу, що призведе до збільшення транскордонних переміщень до Чаду, Південного Судану, Єгипту, Лівії, Ефіопії та Центральноафриканської Республіки.
Щоб визначити “гарячі точки” голоду в усьому світі, експерти з продовольчої безпеки та аналітики програм провели аналіз ризиків конфліктів, політичного насильства, економічних потрясінь і природних небезпек, а також оцінили поточні або ймовірні збої в сільськогосподарській діяльності, спричинені цими ризиками.
 
Вони виявили 22 гарячі точки голоду, де, за прогнозами, гостра продовольча безпека загостриться в період з листопада 2024 року по травень 2025 року.
 
Найбільше занепокоєння викликали Судан, Південний Судан, Малі, палестинські території та Гаїті, тобто там стикаються з голодом або ризиком голоду, або населення перебуває у стані катастрофи. “Люди відчувають надзвичайну нестачу їжі та стикаються з безпрецедентним тривалим голодуванням”, ‒ сказав Цюй Донюй, генеральний директор ФАО.4
 
У звіті йдеться, що посилення війни спричинить подальше масове переміщення та погіршить регіональну гуманітарну кризу, що призведе до збільшення транскордонних переміщень до Чаду, Південного Судану, Єгипту, Лівії, Ефіопії та Центральноафриканської Республіки.

 

голодвійна в Україніросія окупанти

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