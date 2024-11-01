У майже 20 країнах є високий ризик гострого голоду – аналіз ООН

Найбільше занепокоєння викликали Судан, Південний Судан, Малі, палестинські території та Гаїті.

У найближчі шість місяців гостра нестача продовольства може загостритися в охопленому війною Судані і майже 20 інших країнах і територіях, переважно через конфлікти і насильство.

Про це йдеться в аналізі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та Всесвітньої продовольчої програми, пише The Guardian.

Аналіз попереджає про продовольчі кризи і ситуації у всьому світу, нестача продовольства, ймовірно, загостриться, з акцентом на можливість гострого голоду.

18-місячний конфлікт призвів до голоду в Судані, порушивши продовольчі системи, викликавши переміщення та заблокувавши доступ до гуманітарної допомоги. Екстремальні погодні явища, такі як повені, також відіграли свою роль у погіршенні продовольчої безпеки.