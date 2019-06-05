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У Меган Маркл і принца Гаррі народився первісток

Хлопчик став сьомим в черзі на британський престол і дев'ятим правнуком королеви Єлизавети
Онук королеви Великої Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл стали батьками — акторка народила хлопчика.
У Меган Маркл і принца Гаррі народився первісток Фото: reuters.com

Поки невідомо, яке ім’я дали своєму первістку принц і його дружина, повідомляє "Громадське".

Хлопчик став сьомим в черзі на британський престол і дев'ятим правнуком королеви Єлизавети. Як зазначав Express, серед букмекерів найвірогіднішім для дівчинки вважались імена Грейс та Діана, а для хлопчика - Артур.

Мати Меган Маркл Дорія Рагланд ще до пологів приїхала до доньки і завжди перебувала поруч.

Народжена дитина є першим онуком для неї. Для королеви Єлизавети II це восьмий правнук.

Нагадаємо, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.

 

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06 05 2019 16:59
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