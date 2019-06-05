CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОнук королеви Великої Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл стали батьками — акторка народила хлопчика.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Меган Маркл і принца Гаррі народився первісток
Хлопчик став сьомим в черзі на британський престол і дев'ятим правнуком королеви Єлизавети
Фото: reuters.com
Поки невідомо, яке ім’я дали своєму первістку принц і його дружина, повідомляє "Громадське".
Хлопчик став сьомим в черзі на британський престол і дев'ятим правнуком королеви Єлизавети. Як зазначав Express, серед букмекерів найвірогіднішім для дівчинки вважались імена Грейс та Діана, а для хлопчика - Артур.
Мати Меган Маркл Дорія Рагланд ще до пологів приїхала до доньки і завжди перебувала поруч.
Народжена дитина є першим онуком для неї. Для королеви Єлизавети II це восьмий правнук.
Нагадаємо, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.
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06 05 2019 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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