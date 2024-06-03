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CУСПІЛЬСТВО

У Мексиці вперше в історії країни президентом стане жінка

03 червня 2024, 10:46
У Мексиці вперше в історії країни президентом стане жінка
з вільних джерел
Офіційно підсумки виборів ще не оголосили.

На президентських виборах у Мексиці, за попередніми підрахунками, перемогла представниця лівоцентристської партії MORENA  і мер Мехіко Клаудія Шейнбаум — вона набрала 57,3% голосів. Це вперше, коли Мексику очолить жінка.

Про це свідчать дані Національного виборчого інституту Мексики.

Найближча суперниця Шейнбаум Сочіл Гальвез, мексиканка індіанського походження з опозиційної коаліції "Сили і серце для Мексики", попередньо набрала 29,8% голосів. Наступний за нею кандидат від партії "Громадянський рух" Хорхе Альварес Майнес — 10,4% голосів.

Офіційно підсумки виборів ще не оголосили. Підрахунок голосів, що стартував ввечері 2 червня після закриття дільниць, триває протягом 24 годин. Однак Національний виборчий інститут Мексики наводить результати «швидкого підрахунку», що покаже громадянам «завчасну і точну» інформацію про результати виборів, пише CNN.

Чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор уже привітав Шейнбаум з перемогою.

Шейнбаум має 61 рік і походить з родини литовських і болгарських євреїв, які ще в першій половині ХХ століття емігрували в Мексику. Вона доктор фізичних наук, кліматолог і колишній мер Мехіко. У 2007 році була одним із колективних лауреатів Нобелівської премії миру, як член Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, а в 2018 році стала мером Мехіко.

На посаді мера Мехіко Шейнбаум вдалося знизити кількість умисних убивств у столиці до найнижчого за понад три десятиліття рівня, і вона збирається поширити цей досвід на всю країну. Її перемогу на виборах CNN називає "видатним досягненням для країни, відомої своєю патріархальною культурою".

Аналітики кажуть, що на посаді президента Шейнбаум має швидко розібратися з організованою злочинністю й зменшити вплив картелів і банд у країні. Крім цього, від свого попередника, президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, Шейнбаум «успадкує» дефіцит бюджету, а також довгострокові проблеми, такі як міграція і зміни клімату.

Шейнбаум пообіцяла наслідувати політику президента Лопеса Обрадора (сам він за законами Мексики не може балотуватися на другий термін). За «абсолютну відданість» президенту вона нерідко зазнає критики: як пише The New York Times, багато хто вважає, що вона не зможе ухвалювати рішення незалежно і буде "дзвонити Лопесу Обрадору щодня". Утім, сама Шейнбаум називає такі твердження "сексизмом і женоненависництвом".

Мексикавибори

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