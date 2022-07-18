У Мелітополі загарбники готуються до "референдуму", який запланували на початок вересня - мер

Питають, скільки людей тут проживає, хто родичі, яке майно маєте, як ставитесь до рашистів, до України. Якщо хтось каже, що добре — роздягають, шукають татуювання. Також питають про родичів в АТО, можуть проводити обшук

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни розпочали підготовку до "референдуму". Вони планують провести його на початку вересня, а проукраїнських жителів хочуть депортувати.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров 17 липня в етері загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що наразі у місті росіяни збирають дані, перекриваючи цілі мікрорайони для цього. Наприклад, 16 липня окупанти перекрили район Новий Мелітополь, у якому проживають понад 30 тисяч людей. За словами мера, російські військові заходять у кожну домівку з опитувальним листом.

"Питають, скільки людей тут проживає, хто родичі, яке майно маєте, як ставитесь до рашистів, до України. Якщо хтось каже, що добре — роздягають, шукають татуювання. Також питають про родичів в АТО, можуть проводити обшук", — каже мер.

Федоров вважає, що на основі цих даних що росіяни «будуть робити фейкові опитування чи псевдореферендуми». За словами мера, окупаційна влада заявила, що за проукраїнську позицію місцевих жителів будуть депортувати за межі області.

Як раніше повідомляло агентство, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей розпочалася агітаційна кампанія, присвячена "референдуму" про входження т. зв. лднр до російської федерації.