CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ львівській мерії під час прийому у заступника міського голови раптово помер директор Будинку вчених, 75-річний Роман Славітич.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У мерії Львова помер директор Будинку вчених – закритого через скандальну вечірку
Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось", - йдеться у повідомленні.
За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет, а потім знепритомнів.
75-річний директор Будинку вчених був на прийомі у першого заступника міського голови Андрія Москаленка, який після трагічної події зазначив у Фейсбуці, що Роман Славітич напередодні сам зателефонував і попросив про зустріч.
Як повідомлялося, львівський Будинок вчених тимчасово закрила комісія з питань ТЕБ і НС після скандальної вечірки блогерів на роковини Голодомору.
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