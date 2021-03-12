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У мерії Львова помер директор Будинку вчених – закритого через скандальну вечірку

Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось
У львівській мерії під час прийому у заступника міського голови раптово помер директор Будинку вчених, 75-річний Роман Славітич.
У мерії Львова помер директор Будинку вчених – закритого через скандальну вечірку
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
 
"Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось", - йдеться у повідомленні.
 
За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет, а потім знепритомнів.
 
75-річний директор Будинку вчених був на прийомі у першого заступника міського голови Андрія Москаленка, який після трагічної події зазначив у Фейсбуці, що Роман Славітич напередодні сам зателефонував і попросив про зустріч.
 
Як повідомлялося, львівський Будинок вчених тимчасово закрила комісія з питань ТЕБ і НС після скандальної вечірки блогерів на роковини Голодомору.
 
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03 12 2021 14:20
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