У мерії Львова помер директор Будинку вчених – закритого через скандальну вечірку

Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось

У львівській мерії під час прийому у заступника міського голови раптово помер директор Будинку вчених, 75-річний Роман Славітич.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось", - йдеться у повідомленні.

За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет, а потім знепритомнів.

75-річний директор Будинку вчених був на прийомі у першого заступника міського голови Андрія Москаленка, який після трагічної події зазначив у Фейсбуці, що Роман Славітич напередодні сам зателефонував і попросив про зустріч.

Як повідомлялося, львівський Будинок вчених тимчасово закрила комісія з питань ТЕБ і НС після скандальної вечірки блогерів на роковини Голодомору.