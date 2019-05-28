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У мерії Одеси проходять обшуки, - ОНОВЛЕНО

На цей момент інформації про кримінальне провадження немає
Співробітники поліції і Генеральної прокуратури проводять обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси.
У мерії Одеси проходять обшуки, - ОНОВЛЕНО Фото: dumskaya.net

Обшуки відбуваються на третьому поверсі офісу муніципального департаменту комунальної власності на вулиці Артилерійській, повідомляє LB.ua з посиланням на місцеве видання. За даними "Думской", слідчі дії проводять співробітники департаменту захисту економіки Національної поліції і Генеральної прокуратури.

Поки що невідомо, в рамках якої кримінальної справи правоохоронці вилучають документи. Також повідомляють про затримання, проте в поліції наразі не коментують те, що відбувається.

Оновлення

Департамент захисту економіки повідомив про затримання трьох осіб: співробітника департаменту, керівника відділу в "Муніципальній службі комунальної власності" та директора Одеського зоопарку Ігоря Белякова. За даними "Думской", усім трьом інкримінують вимагання та отримання 3 тисяч доларів США за дозвіл на встановлення в звіринці торгової точки.

 

Одну із затриманих відвезла "швидка".

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в будинках Національної гвардії і будівельної корпорації "Укрбуд девелопмент" у справі про будівництво житла військовим.

 
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28 05 2019 16:51
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