У мерії Одеси проходять обшуки, - ОНОВЛЕНО
Обшуки відбуваються на третьому поверсі офісу муніципального департаменту комунальної власності на вулиці Артилерійській, повідомляє LB.ua з посиланням на місцеве видання. За даними "Думской", слідчі дії проводять співробітники департаменту захисту економіки Національної поліції і Генеральної прокуратури.
Поки що невідомо, в рамках якої кримінальної справи правоохоронці вилучають документи. Також повідомляють про затримання, проте в поліції наразі не коментують те, що відбувається.
Оновлення
Департамент захисту економіки повідомив про затримання трьох осіб: співробітника департаменту, керівника відділу в "Муніципальній службі комунальної власності" та директора Одеського зоопарку Ігоря Белякова. За даними "Думской", усім трьом інкримінують вимагання та отримання 3 тисяч доларів США за дозвіл на встановлення в звіринці торгової точки.
Одну із затриманих відвезла "швидка".
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в будинках Національної гвардії і будівельної корпорації "Укрбуд девелопмент" у справі про будівництво житла військовим.
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