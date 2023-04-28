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У Мінкульті оцінили збитки культурі під час повномасштабної війни

28 квітня 2023, 14:52
У Мінкульті оцінили збитки культурі під час повномасштабної війни
Джерело: suspilne.media
Їх оцінюють у 7 мільярдів доларів.

У Міністерстві культури та інформаційної політики оцінюють збитки внаслідок повномасштабної війни у 7 мільярдів доларів. І це не тільки через бомбування, а взагалі втрату доходів і всього іншого.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Це не тільки через бомбардування, а взагалі втрати доходів та іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися у сфері культури", — заявив Ткаченко.

Він вважає, що за останні пів року підвищилося розуміння вагомості культури в Україні. За його словами, "культура, можливо, третя після МОЗ та МОН, але є складовою частиною державних пріоритетів".

Також Ткаченко згадав, що необхідно зберегти таланти в Україні, а ще заявив, що відвідуваність культурних заходів протягом 2022 року зросло на 10% у порівнянні з 20221 роком.

"Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до повномасштабної війни", — сказав міністр.

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