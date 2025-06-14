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У Міннесоті вбили демократку та її чоловіка, поранили подружжя сенатора

14 червня 2025, 20:25
У Міннесоті вбили демократку та її чоловіка, поранили подружжя сенатора
з вільних джерел
Підозрюваний видавав себе за поліціянта.

Екс спікерка Палати представників штату Міннесота Мелісса Гортман та її чоловік були вбиті на тлі політично вмотивованого вбивства, а ще один законодавець разом з дружиною був поранений.

Про це заявив губернатор Тім Волтц, повідомляє Politico.

"Ми всі, в Міннесоті й по всій країні, повинні виступити проти всіх форм політичного насильства. Винні у цьому будуть притягнуті до відповідальності", – заявив губернатор.

Через стрілянину постраждав сенатор штату Джон Хоффман, який представляє демократичну партію. 

Він був вперше обраний на посаду у 2012-му році.

Загибла демократка була лідером демократів у законодавчому органі штату і колишньою спікеркою Палати представників Міннесоти. 

Вона перемогла на виборах у 2004 році.

Обидва політики представляли округи, розташовані на північ від Міннеаполіса, найбільшого міста штату.

Керівник Бюро кримінального розшуку Дрю Еванс заявив, що вони розшукуєть підозрюваного. Він додав, що нападник був одягнений як співробітник правоохоронних органів.

"Підозрюваний скористався довірою до нашої уніформи, до того, що вона покликана представляти. Ця зрада глибоко тривожить тих з нас, хто носить значок з честю і відповідальністю", – сказав комісар громадської безпеки Боб Джонсон.

За його словами, буде проведено розтин Гортман та її чоловіка, щоь визначити ступінь травм, але додав, що вони померли від вогнепальних поранень.

Убивство сталася в час, коли політичні лідери у США піддаються нападам, переслідуванням і залякуванням у період "глибоких політичних розбіжностей".

 
СШАстрілянинаубивство

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