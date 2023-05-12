У Міноборони білорусі заявили, що приставлять до держкордону танки

Міністерство оборони білорусі заявили, що деякі танкові взводи армії республіки нібито "підсилюють державний кордон"

У білорусі триває перевірка боєготовності.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони рб.

"Деякі танкові взводи під час перевірки виконують завдання з посилення Державного кордону республіки білорусь", - йдеться в повідомленні.

Щоправда, у білорусі не пояснили, що саме загрожує білоруському кордонові.

Крім того, під час комплексної перевірки бойової готовності збройних сил рб військовослужбовці танкового підрозділу "організували охорону та оборону, а також інженерне обладнання району зосередження, здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки".

Під час дійства танкові екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б, а військовослужбовці підрозділу забезпечення відстрілялись з автоматів АКС-74.