У Міноборони білорусі заявили, що приставлять до держкордону танки
У білорусі триває перевірка боєготовності.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони рб.
"Деякі танкові взводи під час перевірки виконують завдання з посилення Державного кордону республіки білорусь", - йдеться в повідомленні.
Щоправда, у білорусі не пояснили, що саме загрожує білоруському кордонові.
Крім того, під час комплексної перевірки бойової готовності збройних сил рб військовослужбовці танкового підрозділу "організували охорону та оборону, а також інженерне обладнання району зосередження, здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки".
Під час дійства танкові екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б, а військовослужбовці підрозділу забезпечення відстрілялись з автоматів АКС-74.