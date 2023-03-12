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ПОЛІТИКА

У Міноборони Естонії розповіли, скільки громадян воюють в Україні

12 березня 2023, 19:26
У Міноборони Естонії розповіли, скільки громадян воюють в Україні
Фото: Scanpix / Postimees
За словами голови відомства, близько 10 воюють за Україну і приблизно стільки ж за росію.

Міністр оборони Ханно Певкур Естонії заявив, що приблизно 10 громадян країни допомагають захищати Україну і приблизно стільки ж воюють на боці армії окупанта.

Про це повідомляєERR.

"Їх можна перерахувати на пальцях двох рук, не більше. На жаль, ми змушені визнати, що і на російському боці є громадяни Естонії", — зазначив міністр.

Говорячи про жителів Естонії, які воюють на боці російських військ, він підкреслив, що якщо їх буде виявлено і вони повернуться в Естонію, їм загрожує кримінальне покарання.

"Участь у війні на боці агресора в Естонії карається", —  додав Певкур.

Раніше експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала Захід якомога швидше надати Україні винищувачі, аби наблизити українську перемогу у війні, розв’язаній рф. Колишня президентка додала, що кожного дня на фронті в Україні гинуть близько 100 українських військових. Ще близько 300 захисників України щодня отримують поранення.

Естоніявійна

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