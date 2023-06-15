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У Міноборони є докази, що Каховську ГЕС підірвали зсередини

15 червня 2023, 17:31
У Міноборони є докази, що Каховську ГЕС підірвали зсередини
Фото: УНН
Вибух на Каховській ГЕС пролунав одразу після початку наступу Сил оборони України на півдні.

У Міноборони повідомляють, що характер вибуху на Каховській ГЕС вказує на спрацювання пристрою всередині електростанції. Його, найімовірніше, заклали бійці 205-ї мотострілецької бригади ЗС рф.

Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля. 

"Сліди через потужні поверхневі вибухи на сусідніх об’єктах відсутні, що вказує на спрацювання вибухового пристрою всередині ГЕС, яку ймовірно заклали бійці 205-ї мотострілецької бригади збройних сил рф", - сказав полковник.

Також він звернув увагу, що в момент вибуху норвезька сейсмічна система NORSAR зафіксувала коливання магнітудою від 1 до 2 балів за координатами, які збігаються із місцезнаходженням Каховської ГЕС.

"Підрив ГЕС ракетами HIMARS неможливий, бо в одній ракеті знаходиться 100-200 кг вибухової речовини, якої недостатньо для знищення такої споруди", - спростував інформацію пропагандистів. 

Ймовірно метою руйнування ГЕС було зупинення контрнаступ, оскільки вибух пролунав одразу після початку наступу Сил оборони України на окремих ділянках лінії бойового зіткнення.

Каховська ГЕСвійна в УкраїніМіноборони Україниросія окупанти

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