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У Міноборони Китаю заявили, що Тайвань ніколи не стане суверенною державою

25 січня 2024, 18:09
У Міноборони Китаю заявили, що Тайвань ніколи не стане суверенною державою
Фото: з вільного доступу
Китай не відступить від територій Тайваню пропри результати виборів.

Речник Міноборони КНР полковник У Цянь заявив, що Тайвань є частиною Китаю і ніколи не буде суверенною державою. 

Про це заявив речник відомства полковник У Цянь, пише Укрінформ.

За його словами, вибори на Тайвані є внутрішньою справою китайського регіону, і незалежно від того, як зміниться там ситуація, незмінним залишиться факт існування у світі лише одного Китаю, частиною якого є регіон Тайвань.

"Тайвань ніколи не буде суверенною державою. "Незалежність Тайваню" та спроби іноземних сил розколоти Китай ніколи не матимуть успіху", — заявив У.

Полковник твердо підкреслив, що  китайська армія готова "стати залізною стіною на захист національного суверенітету і територіальної цілісності" країни.

У Цянь нагадав як приблизно 80 років тому Китай, Сполучені Штати і Велика Британія підписали Каїрську декларацію,  відповідно до якої всі окуповані Японією китайські території, в тому числі і Тайвань, повинні бути повернуті Китаю. Положення цієї декларації підтверджені у статті 8 Потсдамської декларації 1945 року, спільно проголошеної Китаєм, США, Великою Британією і Радянським Союзом, а також у 1971 році резолюцією 2758У 26-тої Генеральної асамблеї ООН, у якій ідеться, що в світі існує лише один Китай і немає "двох Китаїв" чи "одного Китаю і одного Тайваню".

"Переважаючий консенсус міжнародної спільноти стосовно принципу одного Китаю не зміниться, як не зміниться й історична тенденція до возз’єднання Китаю", – додав У Цянь.

КитайТайваньвійна в Україніросія окупанти

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