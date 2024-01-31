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У Міноборони Нідерландів впевнені, що Україна отримає F-16 цього року

31 січня 2024, 15:39
У Міноборони Нідерландів впевнені, що Україна отримає F-16 цього року
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Але точного терміну постачання немає.

Вже цього року Україна може отримати винищувачі F-16.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю міністрів оборони країн Європейського Союзу в Брюсселі 31 січня.

"Українці наполегливо працюють над цим. Це відбудеться цього року. Я в цьому впевнена, але не можу зараз назвати конкретний час і дату", -йдеться у повідомленні.

Також про те, щоУкраїна отримає F-16, сказали у Пентагоні.   

"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році", - наголосили у Пентагоні.

Програма забезпечує підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків і запасні частини і боєприпаси. 

11 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн та Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16 і навчання увійшли:

  • Бельгія,
  • Велика Британія,
  • Данія,
  • Греція,
  • Нідерланди,
  • Норвегія,
  • Люксембург,
  • Канада,
  • Польща,
  • Румунія,
  • Сполучені Штати Америки,
  • Чехія,
  • Франція,
  • Швеція

В грудні перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Нідерландивійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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