У Міноборони Нідерландів впевнені, що Україна отримає F-16 цього року
Вже цього року Україна може отримати винищувачі F-16.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю міністрів оборони країн Європейського Союзу в Брюсселі 31 січня.
"Українці наполегливо працюють над цим. Це відбудеться цього року. Я в цьому впевнена, але не можу зараз назвати конкретний час і дату", -йдеться у повідомленні.
Також про те, щоУкраїна отримає F-16, сказали у Пентагоні.
"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році", - наголосили у Пентагоні.
Програма забезпечує підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків і запасні частини і боєприпаси.
11 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн та Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16 і навчання увійшли:
- Бельгія,
- Велика Британія,
- Данія,
- Греція,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Люксембург,
- Канада,
- Польща,
- Румунія,
- Сполучені Штати Америки,
- Чехія,
- Франція,
- Швеція
В грудні перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.