У Міноборони Нідерландів впевнені, що Україна отримає F-16 цього року

Але точного терміну постачання немає.

Вже цього року Україна може отримати винищувачі F-16.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю міністрів оборони країн Європейського Союзу в Брюсселі 31 січня.

"Українці наполегливо працюють над цим. Це відбудеться цього року. Я в цьому впевнена, але не можу зараз назвати конкретний час і дату", -йдеться у повідомленні.

Також про те, щоУкраїна отримає F-16, сказали у Пентагоні.

"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році", - наголосили у Пентагоні.

Програма забезпечує підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків і запасні частини і боєприпаси.

11 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн та Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16 і навчання увійшли:

Бельгія,

Велика Британія,

Данія,

Греція,

Нідерланди,

Норвегія,

Люксембург,

Канада,

Польща,

Румунія,

Сполучені Штати Америки,

Чехія,

Франція,

Швеція

В грудні перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.