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У Міноборони Німеччини закликали НАТО захистити країни Балтії

08 березня 2023, 10:00
У Міноборони Німеччини закликали НАТО захистити країни Балтії
Фото: з вільних джерел
НАТО має ухвалити рішення щодо постійної присутності військ для захисту країн Балтії.

Захистити країни Балтії - справа не лише Німеччини, а всього Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає CNN.

"Зрештою, це не стільки питання того, що має намір робити Німеччина, скільки того, що НАТО вважає правильним і необхідним", – сказав Пісторіус під час спільної пресконференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.
 
Він також зазначив, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі й Альянс загалом розглядають можливість створення "гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу".
 

Анушаускас зауважив, що Литва прагне "постійної присутності німецької бригади в Литві", оскільки лінія оборони НАТО починається саме в цій країні, додавши, що вона готує необхідну інфраструктуру для розміщення німецьких військових.

Пісторіус продовжив, що Німеччина планує розгортання "величезного апарату" з 5 тисяч військових, а також цивільних службовців і членів їхніх сімей. За його словами, увага до східного флангу зараз важливіша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни.

НАТОНімечиназахистміністерство обороникраїни Балтії

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