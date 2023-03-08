У Міноборони Німеччини закликали НАТО захистити країни Балтії

НАТО має ухвалити рішення щодо постійної присутності військ для захисту країн Балтії.

Захистити країни Балтії - справа не лише Німеччини, а всього Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає CNN.

"Зрештою, це не стільки питання того, що має намір робити Німеччина, скільки того, що НАТО вважає правильним і необхідним", – сказав Пісторіус під час спільної пресконференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.Він також зазначив, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі й Альянс загалом розглядають можливість створення "гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу".

Анушаускас зауважив, що Литва прагне "постійної присутності німецької бригади в Литві", оскільки лінія оборони НАТО починається саме в цій країні, додавши, що вона готує необхідну інфраструктуру для розміщення німецьких військових.

Пісторіус продовжив, що Німеччина планує розгортання "величезного апарату" з 5 тисяч військових, а також цивільних службовців і членів їхніх сімей. За його словами, увага до східного флангу зараз важливіша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни.