У Міноборони озвучили суму збитків довкіллю через обстріли рф 2022 року
Збитки довкіллю через бомбардування армією росії військових об'єктів в Україні тільки за 2022 рік оцінюються у 298 млрд грн.
Про це у Military Media Center під час круглого столу повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.
За його словами, відповідна оцінка, проведена в рамках роботи спільної робочої групи за участі фахівців Міноборони та Міндовкілля, враховує забруднення територій і викиди в атмосферу.
"За цей рік ми провели обстеження близько 40 об'єктів, і відповідні розрахунки зараз проводяться Держекоінспекцією", – зазначив представник Міноборони.
За усіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження.