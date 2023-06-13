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У Міноборони озвучили суму збитків довкіллю через обстріли рф 2022 року

13 червня 2023, 17:56
У Міноборони озвучили суму збитків довкіллю через обстріли рф 2022 року
Йдеться про мільярди. Зареєстровано відповідні кримінальні провадження.

Збитки довкіллю через бомбардування армією росії військових об'єктів в Україні тільки за 2022 рік оцінюються у 298 млрд грн.  

Про це у Military Media Center під час круглого столу повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар. 

За його словами, відповідна оцінка, проведена в рамках роботи спільної робочої групи за участі фахівців Міноборони та Міндовкілля, враховує забруднення територій і викиди в атмосферу.

"За цей рік ми провели обстеження близько 40 об'єктів, і відповідні розрахунки зараз проводяться Держекоінспекцією", – зазначив представник Міноборони.

За усіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження.

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